В ситуации с «Домом молодежи» появляются новые подробности Комментариев: 0



«Так называемые значимые нарушения, которые были выявлены КСП, в частности покупка компьютера за 200 тыс. руб., строительство теннисного корта, который так и не ввели в эксплуатацию, были допущены при предыдущих руководителях учреждения, - заявляет Илья Андреев. - Насчет законности совмещения должностей, то это факт был согласован с руководством города Тамбова. По моему мнению, эта истерия возникла из-за личной неприязни ко мне отдельных лиц, которые захотели устроить охоту на ведьм и отстранить меня от должности».



Действительно ключевые нарушения были выявлены за 2015-2016 гг. в то время как Илья Андреев возглавил «Дом молодежи» в 2017 г. По мнению экспертов ситуация с «Домом молодежи» это предлог для начала открытой конфронтации между городской Думой и администрацией города Тамбова, которая ранее носила латентный характер. Не случайно на последнем заседании представительного органа первый заместитель председателя гордумы Марина Подгорнова обрушилась с критикой не только в адрес бывшего руководства «Дома молодежи», но и в адрес руководителей администрации города потребовав отставки заместителя главы администрации Сергея Кузнецова.



В ответ на подобные обвинения в администрации города пояснили, что громкие заявления, прозвучавшие в последние дни по поводу недостаточности внутреннего финансового контроля, проводимого администрацией города, выглядят несдержанной эмоциональной реакцией, которая помимо прочего может быть связана и с личной заинтересованностью самих заявителей. Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, считает, что предъявленные ему обвинения в нарушениях не соответствуют реальному положению дел.«Так называемые значимые нарушения, которые были выявлены КСП, в частности покупка компьютера за 200 тыс. руб., строительство теннисного корта, который так и не ввели в эксплуатацию, были допущены при предыдущих руководителях учреждения, - заявляет Илья Андреев. - Насчет законности совмещения должностей, то это факт был согласован с руководством города Тамбова. По моему мнению, эта истерия возникла из-за личной неприязни ко мне отдельных лиц, которые захотели устроить охоту на ведьм и отстранить меня от должности».Действительно ключевые нарушения были выявлены за 2015-2016 гг. в то время как Илья Андреев возглавил «Дом молодежи» в 2017 г. По мнению экспертов ситуация с «Домом молодежи» это предлог для начала открытой конфронтации между городской Думой и администрацией города Тамбова, которая ранее носила латентный характер. Не случайно на последнем заседании представительного органа первый заместитель председателя гордумы Марина Подгорнова обрушилась с критикой не только в адрес бывшего руководства «Дома молодежи», но и в адрес руководителей администрации города потребовав отставки заместителя главы администрации Сергея Кузнецова.В ответ на подобные обвинения в администрации города пояснили, что громкие заявления, прозвучавшие в последние дни по поводу недостаточности внутреннего финансового контроля, проводимого администрацией города, выглядят несдержанной эмоциональной реакцией, которая помимо прочего может быть связана и с личной заинтересованностью самих заявителей.



