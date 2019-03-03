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В центре Тамбова сгорел пассажирский автобус
Ночью в районе остановки «ул. Комсомольская» в городе Тамбове загорелся пассажирский автобус, когда в салоне находились пассажиры. Пассажиров удалось оперативно эвакуировать, пострадавших нет. Сам автобус выгорел полностью. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.
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