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В Тамбовской области планируют наладить производство черной икры
Сегодня, 07:58
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В Мичуринском районе завершаются работы по строительству рыбоводного комплекса, где планируют разводить сома и осетровых рыб. Строители преступили к возведению перерабатывающего цеха. Проектная мощность современного предприятия, реализуемого ООО «Агро-М»: 50 тонн осетровых рыб и 400 - сома. Реализовывать проект начали в 2018 году, направлено из бюджета более 58 млн. рублей.
Кроме того на базе другого комплекса «Тамбовский осетр» планируют производство черной икры. По мнению региональных чиновников к 2023 году Тамбовская область должна «выйти» на самообеспеченность рыбной продукцией.
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