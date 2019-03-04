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Жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки
Сегодня, 07:39
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5 марта прошли публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского в городе Тамбове многоквартирного дома, жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта капитального строительства: одноподъездного 9-этажного жилого дома.
Перед началом мероприятия организаторы публичных слушаний не хотели пускать жителей проживающих в непосредственной близости к возможной строке, поскольку список участников мероприятия ограничили несколькими домами. После вмешательства депутатского корпуса, все желающие были допущены на публичные слушания.
В своих выступлениях местные жители обратили внимание на то что на спорной территории проходят инженерные коммуникации, а ранее протекал ручей. Дополнительно заявления против проекта застройки подали в управление 267 человек.
«Совместно с жителями мы провели большую работу, подано несколько сотен заявлений по данному вопросу, да и на публичные слушания пришло приличное количество горожан. Позиция ясна – проект застройки нужно не просто отклонить, но и вообще закрыть вопрос уплотнительной застройки в рассматриваемом квартале, путем внесения соответствующих изменений в генеральный план города», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
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