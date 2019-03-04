Жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки Комментариев: 0



Перед началом мероприятия организаторы публичных слушаний не хотели пускать жителей проживающих в непосредственной близости к возможной строке, поскольку список участников мероприятия ограничили несколькими домами. После вмешательства депутатского корпуса, все желающие были допущены на публичные слушания.



В своих выступлениях местные жители обратили внимание на то что на спорной территории проходят инженерные коммуникации, а ранее протекал ручей. Дополнительно заявления против проекта застройки подали в управление 267 человек.



«Совместно с жителями мы провели большую работу, подано несколько сотен заявлений по данному вопросу, да и на публичные слушания пришло приличное количество горожан. Позиция ясна – проект застройки нужно не просто отклонить, но и вообще закрыть вопрос уплотнительной застройки в рассматриваемом квартале, путем внесения соответствующих изменений в генеральный план города», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. 5 марта прошли публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского в городе Тамбове многоквартирного дома, жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта капитального строительства: одноподъездного 9-этажного жилого дома.Перед началом мероприятия организаторы публичных слушаний не хотели пускать жителей проживающих в непосредственной близости к возможной строке, поскольку список участников мероприятия ограничили несколькими домами. После вмешательства депутатского корпуса, все желающие были допущены на публичные слушания.В своих выступлениях местные жители обратили внимание на то что на спорной территории проходят инженерные коммуникации, а ранее протекал ручей. Дополнительно заявления против проекта застройки подали в управление 267 человек.«Совместно с жителями мы провели большую работу, подано несколько сотен заявлений по данному вопросу, да и на публичные слушания пришло приличное количество горожан. Позиция ясна – проект застройки нужно не просто отклонить, но и вообще закрыть вопрос уплотнительной застройки в рассматриваемом квартале, путем внесения соответствующих изменений в генеральный план города», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



