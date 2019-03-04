Прошла акция «Глюкометр в дар» 0 Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области совместно с Союзом пенсионеров России посетили постояльцев Тамбовского дома-интерната.

Минсельхоз не будет давать льготы для того, чтобы строить новые производства 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов встретился с журналистами в формате пресс-завтрака и ответил на вопросы о развитии агропромышленного комплекса региона.

В Котовске построят школу на 830 мест 0 В городе Котовске к 1 сентябрю 2020 году откроют новую школу на 830 мест. На реализацию проекта выделили 770 миллионов рублей.

Жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки 0 5 марта прошли публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского в городе Тамбове многоквартирного дома, жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта

В Тамбовской области планируют наладить производство черной икры 0 В Мичуринском районе завершаются работы по строительству рыбоводного комплекса, где планируют разводить сома и осетровых рыб.

Бывшего директора МУП «ТИС» будут судить 0 Прокурором Октябрьского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора МУП «Тамбовинвестсервис» Юрия Дубовика, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 286 УК РФ.

В центре Тамбова сгорел пассажирский автобус 0 Ночью в районе остановки «ул. Комсомольская» в городе Тамбове загорелся пассажирский автобус, когда в салоне находились пассажиры.

В ситуации с «Домом молодежи» появляются новые подробности 0 Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, считает, что предъявленные ему обвинения в нарушениях не соответствуют реальному положению дел.

Тамбовские онкологи теперь могут проводить радикальные операции 0 Более 15 млн. бюджетных средств будет направлено на проведение в Тамбовской области радикальных расширенных операций при злокачественных опухолях на желудке и кишечнике.

В Тамбове откроется выставка тамбовских художников «Образ женщины» 0 Завтра в Тамбове в преддверии международного женского дня в выставочном зале Тамбовского регионального отделения «Союз художников России» откроется выставка художников «Образ женщины».

Депутаты ограничили право талантливой молодежи на получение стипендий 0 На последнем заседании представительного органа депутаты рассмотрели ряд изменений в решение Тамбовской городской Думы «О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов».

Областной центр может остаться без «Тамбовгортранс» 0 Продолжается судебное разбирательство в рамках дела о банкротстве МУП «Тамбовгортранс». Дело возбуждено по заявлению АО «Тамбовская областная сбытовая компания» в связи с просроченной задолженностью в размере 27 350 256,03 рублей.

В Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest» 0 В эти выходные на базе библиотеки имени А.С. Пушкина в Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest».

Артем Александров: «Мы защитим сквер от точечной застройки» 0 5 марта в 16.00 в помещении по ул. К. Маркса, д. 146/11 пройдут публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта капитального строительства:

Администрация города Тамбова поставила на место депутатов 0 Как мы уже писали ранее взаимоотношения между городской Думой и администрацией города обостряются.

Счетная палата нашла в регионе вопиющий пример социального неравенства 0 Счетная палата России обнаружила вопиющие примеры социального неравенства в Тамбовской области и в других регионах страны в сфере обеспечения россиян бесплатными лекарствами и оказания медицинской помощи.

В результате пожаров погибло 12 человек 0 По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории региона в январе 2019 г. зарегистрировано 99 пожаров, что на 20,7% больше января 2018 г.

Тамбовские ученые разработают мобильное приложение для аграриев 0 В Мичуринске продолжается межрегиональная конференция по формированию сквозной научно-производственной кооперации, в которой приняли участие представители регионов ЦФО.

В Кирсанове прошла массовая протестная акция 0 1 марта жители города Кирсанова и Кирсановского района вышли на улицу, чтобы заявить свою позицию по актуальным вопросам, которые волнуют каждого – новая система оборота отходов, рост цен и тарифов, отсутствие рабочих мест.

В Мичуринском районе построят детский сад на 50 детей 0 В Мичуринском районе в селе Старое Хмелевое ведется строительство детского сада на три группы всего на 50 мест.