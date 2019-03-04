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Минсельхоз не будет давать льготы для того, чтобы строить новые производства
Сегодня, 07:58
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Заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов встретился с журналистами в формате пресс-завтрака и ответил на вопросы о развитии агропромышленного комплекса региона. По оценкам региональных чиновников в 2019 году инвестиции в сферу АПК составят не менее 35 миллиардов рублей, что больше уровня 2018 года.
При этом без серьезной государственной поддержки останется отрасль по производству куриных яиц. «У нас почти в каждом районе есть небольшие фермерские хозяйства, которые производят фермерское яйцо. Что касается стратегии развития яичного направления, даже на федеральном уровне, Россия яйцом обеспечена. Минсельхоз не будет давать льготы для того, чтобы строить новые производства», - заявил на встрече Сергей Иванов.
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