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» » Прошла акция «Глюкометр в дар»

Прошла акция «Глюкометр в дар»

Сегодня, 08:09
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Прошла акция «Глюкометр в дар»Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области совместно с Союзом пенсионеров России посетили постояльцев Тамбовского дома-интерната. В частности они вручили больным с сахарным диабетом подарок - 11 глюкометров.

В Тамбовской области 37 человек живут в стационарных учреждениях социального обслуживания области и тоже нуждаются в этом приборе. Им планируют также подарить данные жизненно важные приборы.
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Прошла акция «Глюкометр в дар»

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