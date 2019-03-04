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Прошла акция «Глюкометр в дар»
Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области совместно с Союзом пенсионеров России посетили постояльцев Тамбовского дома-интерната. В частности они вручили больным с сахарным диабетом подарок - 11 глюкометров.
В Тамбовской области 37 человек живут в стационарных учреждениях социального обслуживания области и тоже нуждаются в этом приборе. Им планируют также подарить данные жизненно важные приборы.
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Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области совместно с Союзом пенсионеров России посетили постояльцев Тамбовского дома-интерната.
Заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов встретился с журналистами в формате пресс-завтрака и ответил на вопросы о развитии агропромышленного комплекса региона.
В городе Котовске к 1 сентябрю 2020 году откроют новую школу на 830 мест. На реализацию проекта выделили 770 миллионов рублей.
5 марта прошли публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского в городе Тамбове многоквартирного дома, жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта
В Мичуринском районе завершаются работы по строительству рыбоводного комплекса, где планируют разводить сома и осетровых рыб.
Прокурором Октябрьского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора МУП «Тамбовинвестсервис» Юрия Дубовика, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 286 УК РФ.
Ночью в районе остановки «ул. Комсомольская» в городе Тамбове загорелся пассажирский автобус, когда в салоне находились пассажиры.
Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, считает, что предъявленные ему обвинения в нарушениях не соответствуют реальному положению дел.
Более 15 млн. бюджетных средств будет направлено на проведение в Тамбовской области радикальных расширенных операций при злокачественных опухолях на желудке и кишечнике.
Завтра в Тамбове в преддверии международного женского дня в выставочном зале Тамбовского регионального отделения «Союз художников России» откроется выставка художников «Образ женщины».
На последнем заседании представительного органа депутаты рассмотрели ряд изменений в решение Тамбовской городской Думы «О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов».
Продолжается судебное разбирательство в рамках дела о банкротстве МУП «Тамбовгортранс». Дело возбуждено по заявлению АО «Тамбовская областная сбытовая компания» в связи с просроченной задолженностью в размере 27 350 256,03 рублей.
В эти выходные на базе библиотеки имени А.С. Пушкина в Тамбове проходит дизайн-фестиваль «Everfest».
5 марта в 16.00 в помещении по ул. К. Маркса, д. 146/11 пройдут публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского многоквартирного дома. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта капитального строительства:
Как мы уже писали ранее взаимоотношения между городской Думой и администрацией города обостряются.
Счетная палата России обнаружила вопиющие примеры социального неравенства в Тамбовской области и в других регионах страны в сфере обеспечения россиян бесплатными лекарствами и оказания медицинской помощи.
По информации Главного управления МЧС России по Тамбовской области на территории региона в январе 2019 г. зарегистрировано 99 пожаров, что на 20,7% больше января 2018 г.
В Мичуринске продолжается межрегиональная конференция по формированию сквозной научно-производственной кооперации, в которой приняли участие представители регионов ЦФО.
1 марта жители города Кирсанова и Кирсановского района вышли на улицу, чтобы заявить свою позицию по актуальным вопросам, которые волнуют каждого – новая система оборота отходов, рост цен и тарифов, отсутствие рабочих мест.
В Мичуринском районе в селе Старое Хмелевое ведется строительство детского сада на три группы всего на 50 мест.
Как сообщает официальный портал администрации Тамбовской области по итогам февраля глава администрации области Александр Никитин укрепил политические акции в рейтинге «Биржа губернаторов».