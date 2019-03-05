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Депутат Артем Александров запустил видеоканал
Сегодня, 07:43
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Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров запустил свой канал на YouTube «Беседующий Александров». В своем первом выпуске депутат рассмотрел итоги прошедшего заседания представительного органа и предложение РПЦ по переименованию улицы Степана Разина.
«В своем видеоблоге я не собираюсь учить любить Родину или навязывать свою точку зрения. Я всего лишь хочу построить открытый диалог с жителями Тамбовской области. Вместе с вами мы будем обсуждать актуальные события из жизни нашего города, региона и страны в целом. Мои беседы — не просто констатация фактов, это поиск ответов на актуальные вопросы», - таким образом, Артем Александров, прокомментировал создание видеоканала.
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