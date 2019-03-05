Тамара Плетнева: «Чайковский тоже был... Он же больной и лечить его надо» Комментариев: 0



«Чайковский тоже был, но он это скрывал и стеснялся этого. Он же больной и лечить его надо», - таким образом, Тамара Плетнева ответила на вопрос, нужно ли что-то делать с гомосексуалистами. При этом вначале депутат перепутала педофилию с гомосексуализмом



После эфира в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Владимир Познер рассказал, что не согласен с таким мнением парламентария. По его словам, гомосексуализм — не болезнь, а иногда «и удовольствие даже», «как в Древнем Риме».

Кроме того, депутат призналась, что делала аборт и сейчас жалеет об этом. «Я родила двух дочек и всё. Но я делала. Я сейчас молитву эту читаю иногда, по бумажке, прошу простить меня. Действительно, это убивание человека», - заявила Тамара Плетнёва.



По вопросу домогательств депутат заявил следующее: «Ко мне вот никто не домогался. И те, и те [и мужчины, и женщины] должны быть воспитаны в этом плане. Ну, допустим женщина устраивается на хорошую работу, а ей предлагают переспать. Я бы не согласилась». Депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов Тамара Плетнева приняла участие в программе «Познер» на «Первом канале». Депутат поделилась своим мнением о гомосексуалистах, что с ними надо делать, сексуальных домогательствах, абортах и РПЦ.«Чайковский тоже был, но он это скрывал и стеснялся этого. Он же больной и лечить его надо», - таким образом, Тамара Плетнева ответила на вопрос, нужно ли что-то делать с гомосексуалистами. При этом вначале депутат перепутала педофилию с гомосексуализмомПосле эфира в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Владимир Познер рассказал, что не согласен с таким мнением парламентария. По его словам, гомосексуализм — не болезнь, а иногда «и удовольствие даже», «как в Древнем Риме».Кроме того, депутат призналась, что делала аборт и сейчас жалеет об этом. «Я родила двух дочек и всё. Но я делала. Я сейчас молитву эту читаю иногда, по бумажке, прошу простить меня. Действительно, это убивание человека», - заявила Тамара Плетнёва.По вопросу домогательств депутат заявил следующее: «Ко мне вот никто не домогался. И те, и те [и мужчины, и женщины] должны быть воспитаны в этом плане. Ну, допустим женщина устраивается на хорошую работу, а ей предлагают переспать. Я бы не согласилась».



