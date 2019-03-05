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Три серебра и одна бронза на счету тамбовского пловца
Тамбовский пловец Ростислав Дзгоев представитель ДЮСШ №6 на двух соревнованиях в Калужской области по плаванию завоевал три серебра и одну бронзу. Наш пловец выступал сразу и на чемпионате и на первенстве. Пловец стал обладателем серебряной медали на дистанции 100 м и на 200 м брассом.
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Тамбовский пловец Ростислав Дзгоев представитель ДЮСШ №6 на двух соревнованиях в Калужской области по плаванию завоевал три серебра и одну бронзу.
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