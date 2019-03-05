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В университете будут готовить животноводов и ветеринаров
Сегодня, 08:30
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Уже в этом году в Тамбовской области планируется оказание господдержки образовательным организациям для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехнии. В частности в тамбовском высшем учебном заведении планируется создание специализированной кафедры животноводства и ветеринарии.
В этом году аграрно-промышленный колледж в городе Кирсанове выпустит около 50 ветспециалистов. В 2020 году Жердевский колледж сахарной промышленности готовит первый выпуск ветеринаров - более 20 человек.
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