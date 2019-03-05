За один день в ДТП погибли три тамбовчанина 0 В Мордовском районе Тамбовской области 6 марта в столкновении "Газели" и "Lada Kalina" погибли водитель и пассажир легковушки.

Корью заразились 25 жителей Тамбовской области 0 В Тамбовской области зарегистрировано 25 случаев кори за 2018 год. Всего за год в 67 регионах России было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев кори.

Тамбовское зерно, а не муку будут продавать за рубеж 0 Как и в XIX веке тамбовское зерно, а не мука будет продаваться за рубеж. По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

В университете будут готовить животноводов и ветеринаров 0 Уже в этом году в Тамбовской области планируется оказание господдержки образовательным организациям для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехнии.

Три серебра и одна бронза на счету тамбовского пловца 0 Тамбовский пловец Ростислав Дзгоев представитель ДЮСШ №6 на двух соревнованиях в Калужской области по плаванию завоевал три серебра и одну бронзу.

Тамара Плетнева: «Чайковский тоже был... Он же больной и лечить его надо» 0 Депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов Тамара Плетнева приняла участие в программе «Познер» на «Первом канале». Депутат поделилась своим мнением о гомосексуалистах, что с ними надо делать, сексуальных домогательствах, абортах и РПЦ.

Депутат Артем Александров запустил видеоканал 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров запустил свой канал на YouTube «Беседующий Александров».

Протесты в Кирсанове негативным образом отразились на политической устойчивости 0 По оценкам ведущего российского центра, специализирующегося в сфере политического консалтинга и социологических исследований Фонда «Петербургская политика» рейтинг социально-политической стабильности в Тамбовской области в феврале снизился.

Прошла акция «Глюкометр в дар» 0 Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области совместно с Союзом пенсионеров России посетили постояльцев Тамбовского дома-интерната.

Минсельхоз не будет давать льготы для того, чтобы строить новые производства 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов встретился с журналистами в формате пресс-завтрака и ответил на вопросы о развитии агропромышленного комплекса региона.

В Котовске построят школу на 830 мест 0 В городе Котовске к 1 сентябрю 2020 году откроют новую школу на 830 мест. На реализацию проекта выделили 770 миллионов рублей.

Жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки 0 5 марта прошли публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского в городе Тамбове многоквартирного дома, жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта

В Тамбовской области планируют наладить производство черной икры 0 В Мичуринском районе завершаются работы по строительству рыбоводного комплекса, где планируют разводить сома и осетровых рыб.

Бывшего директора МУП «ТИС» будут судить 0 Прокурором Октябрьского района г. Тамбова утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего директора МУП «Тамбовинвестсервис» Юрия Дубовика, которого подозревают в совершении преступления, предусмотренного 1 ст. 286 УК РФ.

В центре Тамбова сгорел пассажирский автобус 0 Ночью в районе остановки «ул. Комсомольская» в городе Тамбове загорелся пассажирский автобус, когда в салоне находились пассажиры.

В ситуации с «Домом молодежи» появляются новые подробности 0 Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, считает, что предъявленные ему обвинения в нарушениях не соответствуют реальному положению дел.

Тамбовские онкологи теперь могут проводить радикальные операции 0 Более 15 млн. бюджетных средств будет направлено на проведение в Тамбовской области радикальных расширенных операций при злокачественных опухолях на желудке и кишечнике.

В Тамбове откроется выставка тамбовских художников «Образ женщины» 0 Завтра в Тамбове в преддверии международного женского дня в выставочном зале Тамбовского регионального отделения «Союз художников России» откроется выставка художников «Образ женщины».

Депутаты ограничили право талантливой молодежи на получение стипендий 0 На последнем заседании представительного органа депутаты рассмотрели ряд изменений в решение Тамбовской городской Думы «О городских именных стипендиях и единовременных премиях городского округа - город Тамбов».

Областной центр может остаться без «Тамбовгортранс» 0 Продолжается судебное разбирательство в рамках дела о банкротстве МУП «Тамбовгортранс». Дело возбуждено по заявлению АО «Тамбовская областная сбытовая компания» в связи с просроченной задолженностью в размере 27 350 256,03 рублей.