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Существует высокий риск завоза и распространения инфекции в Тамбовской области
В прошлом году на фоне эпидемиологического неблагополучия в ряде стран Европейского региона отмечено осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью на территории Российской Федерации, в том числе в центральных районах страны, - сообщает Роспотребнадзор. Сохраняется высокий риск завоза и распространения инфекции в Тамбовской области. В прошлом году заболело в регионе 25 человек.
С 4 по 18 марта 2019 года в Управлении Роспотребнадзора по Тамбовской области и в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии Тамбовской области" будут работать телефоны «горячей линии» по вопросам профилактики кори.
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7 марта с жителями дома по ул. Степана Разина, 8 встретился председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, тема встречи планы Тамбовской Епархии РПЦ
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