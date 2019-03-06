Об уголовном деле, связанном с «Лексусом» Александра Боброва Комментариев: 0



Поступил ответ из УМВД по г. Тамбову, что уголовное дело 04.07.2018 г. для проведения предварительного следствия передано в Следственную часть СУ УМВД России по Тамбовской области. Как правило, предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. При особо сложных делах срок может быть продлен до 12 месяцев, так что ждем результатов из правоохранительных органов.



Александр Бобров возглавлял городскую администрацию с 2010 по 2015 годы. В настоящее время он работает первым заместителем главы Коврова (Владимирская область). В январе на заседании Тамбовской городской Думы в ходе обсуждения отчёта УМВД России по г. Тамбову о деятельности полиции на территории областного центра депутата заинтересовал вопрос расследования уголовного дела связанного с «Лексусом» Александра Боброва. В ответ на вопрос заместитель начальника УМВД России по г. Тамбову рекомендовал депутату обратиться за разъяснениями в письменной форме.Поступил ответ из УМВД по г. Тамбову, что уголовное дело 04.07.2018 г. для проведения предварительного следствия передано в Следственную часть СУ УМВД России по Тамбовской области. Как правило, предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. При особо сложных делах срок может быть продлен до 12 месяцев, так что ждем результатов из правоохранительных органов.Александр Бобров возглавлял городскую администрацию с 2010 по 2015 годы. В настоящее время он работает первым заместителем главы Коврова (Владимирская область).



