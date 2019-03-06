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Об уголовном деле, связанном с «Лексусом» Александра Боброва

Сегодня, 06:48
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Об уголовном деле, связанном с «Лексусом» Александра БоброваВ январе на заседании Тамбовской городской Думы в ходе обсуждения отчёта УМВД России по г. Тамбову о деятельности полиции на территории областного центра депутата заинтересовал вопрос расследования уголовного дела связанного с «Лексусом» Александра Боброва. В ответ на вопрос заместитель начальника УМВД России по г. Тамбову рекомендовал депутату обратиться за разъяснениями в письменной форме.

Поступил ответ из УМВД по г. Тамбову, что уголовное дело 04.07.2018 г. для проведения предварительного следствия передано в Следственную часть СУ УМВД России по Тамбовской области. Как правило, предварительное следствие по уголовному делу должно быть закончено в срок, не превышающий 2 месяцев со дня возбуждения уголовного дела. При особо сложных делах срок может быть продлен до 12 месяцев, так что ждем результатов из правоохранительных органов.

Александр Бобров возглавлял городскую администрацию с 2010 по 2015 годы. В настоящее время он работает первым заместителем главы Коврова (Владимирская область).
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