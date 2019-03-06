Депутаты гордумы друг друга обвинили в распространении фейковой информации Комментариев: 0



«Депутатом Тамбовской городской Думы, членом партии КПРФ Александровым Артемом Романовичем был осуществлен вброс фейковых листовок о том, что улица Степана Разина будет переименована, а дом №8 будет подлежать выселению. Ни о каком выселении насильственном речь не идет», - говорит Виктор Путинцев, председатель Тамбовской городской Думы, член партии «Единая Россия». Сообщает телеканал «Вести Тамбов».



«Виктор Вячеславович, прям как «тамбовский Трамп» смело вешает ярлыки и борется с фейковой информацией. Значит постановление администрации города Тамбова № 843 от 20.02.2019 «О создании рабочей группы по решению вопросов переименования ул. Степана Разина…» это фейк? Как и письмо митрополита Феодосия к главе администрации Тамбовской области с большим перечнем просьб, в том числе отселить жильцов из находящегося рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором города Тамбова 5-этажного жилого дома, речь идет о доме по ул. Степана Разина, 8 это тоже фейк? В рамках рассмотрения данного письма при администрации области была создана рабочая группа, некоторые просьбы РПЦ уже воплощены в жизнь. Такая ситуация свидетельствует о следующем, либо председатель городской Думы не знает чем живет город, какие принимаются документы, либо он сознательно распространяет искаженную информацию», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров. 7 марта с жителями дома по ул. Степана Разина, 8 встретился председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, тема встречи планы Тамбовской Епархии РПЦ. Виктор Путинцев пояснил следующее:«Депутатом Тамбовской городской Думы, членом партии КПРФ Александровым Артемом Романовичем был осуществлен вброс фейковых листовок о том, что улица Степана Разина будет переименована, а дом №8 будет подлежать выселению. Ни о каком выселении насильственном речь не идет», - говорит Виктор Путинцев, председатель Тамбовской городской Думы, член партии «Единая Россия». Сообщает телеканал «Вести Тамбов».«Виктор Вячеславович, прям как «тамбовский Трамп» смело вешает ярлыки и борется с фейковой информацией. Значит постановление администрации города Тамбова № 843 от 20.02.2019 «О создании рабочей группы по решению вопросов переименования ул. Степана Разина…» это фейк? Как и письмо митрополита Феодосия к главе администрации Тамбовской области с большим перечнем просьб, в том числе отселить жильцов из находящегося рядом со Спасо-Преображенским кафедральным собором города Тамбова 5-этажного жилого дома, речь идет о доме по ул. Степана Разина, 8 это тоже фейк? В рамках рассмотрения данного письма при администрации области была создана рабочая группа, некоторые просьбы РПЦ уже воплощены в жизнь. Такая ситуация свидетельствует о следующем, либо председатель городской Думы не знает чем живет город, какие принимаются документы, либо он сознательно распространяет искаженную информацию», - считает депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.



