Регистрация Войти
Вход на сайт
За морем теплее, а на родине светлее.
Русская поговорка
Выбор редакции
 
 

Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга

Протесты в Кирсанове негативным образом отразились на политической устойчивости

Бывшего директора МУП «ТИС» будут судить

Счетная палата нашла в регионе вопиющий пример социального неравенства

Бюджет Тамбовской области увеличили почти на 5 млрд. рублей

В Тамбовской области может встать общественный транспорт

В Тамбове отдали дань памяти военнослужащим

Первый замглавы администрации города Тамбова отстранен от должности

Практически на территории сквера планируют построить многоэтажку

Докричаться... Новая форма коммуникации народ-власть. Тамбовский вариант.

Только в Тамбовской области в Черноземье увеличился госдолг

В Тамбове открыли мемориал воинам-интернационалистам

» » 8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской?

8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской?

Сегодня, 07:16
Комментариев: 0
Версия для печати

В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8 Марта.

На вопросы ведущего ютуб-канала «Афанастаса Тамбовского» Сергея Степанова о сути и истории праздника молодогвардейцы представили самые невероятные версии праздника. Один из молодых людей на вопрос в честь чего праздник ответил, что в честь великомученицы Зои Космодемьянской, которая оказывается, была защитницей женщин. В христианской культуре к великомученикам причисляют мучеников знатного происхождения, которые пострадала за Христа.

Для тех, кто слабо знает историю, напомним, что З.А. Космодемьянская - разведчица в годы Великой Отечественной войны, красноармеец диверсионной бригады, которой руководил легендарный Артур Карлович Спрогис. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, которой в ходе этой войны было присвоено звание Героя Советского Союза.

В свою очередь 8 марта - праздник, отмечаемый ежегодно в ряде стран как «женский день». Исторически появился, как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Зоя Космодемьянская - наш герой

В преддверии Дня Победы в Тамбове состоялся торжественный митинг

Область отметит день рождения Зои Космодемьянской

ВОЗДУШНЫЙ ПРАЗДНИК

В честь тамбовчанок

66-летие Сталинградской битвы

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.
Оставить комментарий
Ваше имя: *
Ваш e-mail: *
Текст комментария:
Полужирный Наклонный текст Подчеркнутый текст Зачеркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера

В Котовске повреждена кровля детского сада

Сегодня, 09:29
0
В Котовске порывом ветра поврежден "конек" кровли детского сада №16. Металлическая конструкция может упасть на детей. Фотографию в социальной сети разместили неравнодушные жители города.

Реальные доходы населения сократились на 15%

Сегодня, 08:07
0
По данным статистики среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей.

Жителям сельской глубинки покажут работы Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли

Сегодня, 08:02
0
На территории Тамбовской области будут организованы мобильные группы передвижной выставки копий работ выдающихся художников – Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Айвазовского и других именитых авторов.

8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской?

Сегодня, 07:16
0
В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8

Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга

Вчера, 09:40
0
Российская делегация во главе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым совершила официальный визит в Люксембург, где состоялись переговоры с руководством страны и бизнес сообществом.

Депутаты гордумы друг друга обвинили в распространении фейковой информации

Вчера, 08:13
0
7 марта с жителями дома по ул. Степана Разина, 8 встретился председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, тема встречи планы Тамбовской Епархии РПЦ

Об уголовном деле, связанном с «Лексусом» Александра Боброва

Вчера, 06:48
0
В январе на заседании Тамбовской городской Думы в ходе обсуждения отчёта УМВД России по г. Тамбову о деятельности полиции на территории областного центра депутата заинтересовал вопрос расследования уголовного дела связанного с «Лексусом» Александра Боброва.

Существует высокий риск завоза и распространения инфекции в Тамбовской области

Вчера, 06:36
0
В прошлом году на фоне эпидемиологического неблагополучия в ряде стран Европейского региона отмечено осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью на территории Российской Федерации, в том числе в центральных районах страны, - сообщает Роспотребнадзор.

За один день в ДТП погибли три тамбовчанина

7 марта 2019
0
В Мордовском районе Тамбовской области 6 марта в столкновении "Газели" и "Lada Kalina" погибли водитель и пассажир легковушки.

Корью заразились 25 жителей Тамбовской области

7 марта 2019
0
В Тамбовской области зарегистрировано 25 случаев кори за 2018 год. Всего за год в 67 регионах России было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев кори.

Тамбовское зерно, а не муку будут продавать за рубеж

7 марта 2019
0
Как и в XIX веке тамбовское зерно, а не мука будет продаваться за рубеж. По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

В университете будут готовить животноводов и ветеринаров

7 марта 2019
0
Уже в этом году в Тамбовской области планируется оказание господдержки образовательным организациям для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехнии.

Три серебра и одна бронза на счету тамбовского пловца

7 марта 2019
0
Тамбовский пловец Ростислав Дзгоев представитель ДЮСШ №6 на двух соревнованиях в Калужской области по плаванию завоевал три серебра и одну бронзу.

Тамара Плетнева: «Чайковский тоже был... Он же больной и лечить его надо»

7 марта 2019
0
Депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов Тамара Плетнева приняла участие в программе «Познер» на «Первом канале». Депутат поделилась своим мнением о гомосексуалистах, что с ними надо делать, сексуальных домогательствах, абортах и РПЦ.

Депутат Артем Александров запустил видеоканал

7 марта 2019
0
Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров запустил свой канал на YouTube «Беседующий Александров».

Протесты в Кирсанове негативным образом отразились на политической устойчивости

6 марта 2019
0
По оценкам ведущего российского центра, специализирующегося в сфере политического консалтинга и социологических исследований Фонда «Петербургская политика» рейтинг социально-политической стабильности в Тамбовской области в феврале снизился.

Прошла акция «Глюкометр в дар»

6 марта 2019
0
Сотрудники управления социальной защиты и семейной политики Тамбовской области совместно с Союзом пенсионеров России посетили постояльцев Тамбовского дома-интерната.

Минсельхоз не будет давать льготы для того, чтобы строить новые производства

6 марта 2019
0
Заместитель главы администрации Тамбовской области Сергей Иванов встретился с журналистами в формате пресс-завтрака и ответил на вопросы о развитии агропромышленного комплекса региона.

В Котовске построят школу на 830 мест

6 марта 2019
0
В городе Котовске к 1 сентябрю 2020 году откроют новую школу на 830 мест. На реализацию проекта выделили 770 миллионов рублей.

Жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки

6 марта 2019
0
5 марта прошли публичные слушания по вопросу возможного строительства в районе сквера по ул. Володарского в городе Тамбове многоквартирного дома, жители выступили за расширение сквера - против уплотнительной застройки. ООО «СВ-ОПТ» представило для размещения на квартальной территории проект объекта

В Тамбовской области планируют наладить производство черной икры

5 марта 2019
0
В Мичуринском районе завершаются работы по строительству рыбоводного комплекса, где планируют разводить сома и осетровых рыб.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, инна жиркова, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, скутер, Тамбов, тамбовская область, умвд, юрий жирков

Показать все теги