|
8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской?
Сегодня, 07:16
Комментариев: 0
Версия для печати
В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8 Марта.
На вопросы ведущего ютуб-канала «Афанастаса Тамбовского» Сергея Степанова о сути и истории праздника молодогвардейцы представили самые невероятные версии праздника. Один из молодых людей на вопрос в честь чего праздник ответил, что в честь великомученицы Зои Космодемьянской, которая оказывается, была защитницей женщин. В христианской культуре к великомученикам причисляют мучеников знатного происхождения, которые пострадала за Христа.
Для тех, кто слабо знает историю, напомним, что З.А. Космодемьянская - разведчица в годы Великой Отечественной войны, красноармеец диверсионной бригады, которой руководил легендарный Артур Карлович Спрогис. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, которой в ходе этой войны было присвоено звание Героя Советского Союза.
В свою очередь 8 марта - праздник, отмечаемый ежегодно в ряде стран как «женский день». Исторически появился, как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.