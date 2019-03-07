8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской? Комментариев: 0

В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8 Марта.



На вопросы ведущего ютуб-канала «Афанастаса Тамбовского» Сергея Степанова о сути и истории праздника молодогвардейцы представили самые невероятные версии праздника. Один из молодых людей на вопрос в честь чего праздник ответил, что в честь великомученицы Зои Космодемьянской, которая оказывается, была защитницей женщин. В христианской культуре к великомученикам причисляют мучеников знатного происхождения, которые пострадала за Христа.



Для тех, кто слабо знает историю, напомним, что З.А. Космодемьянская - разведчица в годы Великой Отечественной войны, красноармеец диверсионной бригады, которой руководил легендарный Артур Карлович Спрогис. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, которой в ходе этой войны было присвоено звание Героя Советского Союза.



В свою очередь 8 марта - праздник, отмечаемый ежегодно в ряде стран как «женский день». Исторически появился, как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию. В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8 Марта.На вопросы ведущего ютуб-канала «Афанастаса Тамбовского» Сергея Степанова о сути и истории праздника молодогвардейцы представили самые невероятные версии праздника. Один из молодых людей на вопрос в честь чего праздник ответил, что в честь великомученицы Зои Космодемьянской, которая оказывается, была защитницей женщин. В христианской культуре к великомученикам причисляют мучеников знатного происхождения, которые пострадала за Христа.Для тех, кто слабо знает историю, напомним, что З.А. Космодемьянская - разведчица в годы Великой Отечественной войны, красноармеец диверсионной бригады, которой руководил легендарный Артур Карлович Спрогис. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной, которой в ходе этой войны было присвоено звание Героя Советского Союза.В свою очередь 8 марта - праздник, отмечаемый ежегодно в ряде стран как «женский день». Исторически появился, как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.



