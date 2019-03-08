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Стартует второй сезон «Лидеров Тамбовщины»
Сегодня, 07:07
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Глава администрации Тамбовской области в апреле планирует дать старт второму сезону регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины». По традиции вначале пройдет форум после которого организаторы объявят отбор участников. Кто из участников успешно пройдет тестирование следующий этап презентация реализованных социальных проектов.
Конкурс, являясь локальным аналогом «Лидеров России», выполняет функцию социального лифта: из 32 финалистов прошлого сезона на сегодняшний день трудоустроены уже 11 человек, в том числе в органы государственной власти и местного самоуправления.
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