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Банкротят предприятие «Тамбовское» службы исполнения наказаний
Сегодня, 07:28
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Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению юридических лиц ввело в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний, которое располагается в Кирсановском районе в пос. Садовый процедуру банкротства наблюдение. В настоящее время в деле о банкротстве участвуют ФГУСХП «Ростовское» ФСИН России, «Сбербанк России» и другие лица, долги исчисляются десятками миллионов рублей.
В поселке Садовый учреждение является градообразующим, оно было создано для удовлетворения потребностей уголовно-исполнительной системы в продуктах питания, обеспечения продовольственной безопасности и обеспечения трудовой занятости осужденных. К слову в прошлом году там освоили новое производство – молочной продукции.
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