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Новая роль библиотек в образовании

Сегодня, 08:29
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Новая роль библиотек в образованииНа этой неделе в Тамбове на базе Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет проектно-аналитический семинар. В нем примут участие учреждения культуры центрального федерального округа, специалисты из управлений культуры муниципальных образований и работники библиотек, тема мероприятия «Актуальное наследие: локальные и личные истории».

Семинар проведут в рамках подготовки к открытому общероссийскому благотворительному конкурсу «Новая роль библиотек в образовании», мероприятие пройдет при финансировании российского Фонда М. Прохорова.
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