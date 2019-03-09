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Новая роль библиотек в образовании
Сегодня, 08:29
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На этой неделе в Тамбове на базе Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет проектно-аналитический семинар. В нем примут участие учреждения культуры центрального федерального округа, специалисты из управлений культуры муниципальных образований и работники библиотек, тема мероприятия «Актуальное наследие: локальные и личные истории».
Семинар проведут в рамках подготовки к открытому общероссийскому благотворительному конкурсу «Новая роль библиотек в образовании», мероприятие пройдет при финансировании российского Фонда М. Прохорова.
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