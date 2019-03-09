В ДТП в центре Тамбова пострадал ребенок 0 Вчера на площади Ленина в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулось два легковых автомобиля.

В Тамбове прошли проводы зимы 0 Вчера в городском парке культуры и отдыха в Тамбове прошли широкие масленичные гулянья по проводу зимы.

Новая роль библиотек в образовании 0 На этой неделе в Тамбове на базе Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет проектно-аналитический семинар.

Банкротят предприятие «Тамбовское» службы исполнения наказаний 0 Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению юридических лиц ввело в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний, которое располагается в Кирсановском районе в пос. Садовый процедуру банкротства наблюдение.

Стартует второй сезон «Лидеров Тамбовщины» 0 Глава администрации Тамбовской области в апреле планирует дать старт второму сезону регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины».

В Котовске повреждена кровля детского сада 0 В Котовске порывом ветра поврежден "конек" кровли детского сада №16. Металлическая конструкция может упасть на детей. Фотографию в социальной сети разместили неравнодушные жители города.

Реальные доходы населения сократились на 15% 0 По данным статистики среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей.

Жителям сельской глубинки покажут работы Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли 0 На территории Тамбовской области будут организованы мобильные группы передвижной выставки копий работ выдающихся художников – Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Айвазовского и других именитых авторов.

8 марта - день защитницы женщин и великомученицы Зои Космодемьянской? 0 В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8

Александр Никитин встретился с руководством Люксембурга 0 Российская делегация во главе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым совершила официальный визит в Люксембург, где состоялись переговоры с руководством страны и бизнес сообществом.

Депутаты гордумы друг друга обвинили в распространении фейковой информации 0 7 марта с жителями дома по ул. Степана Разина, 8 встретился председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, тема встречи планы Тамбовской Епархии РПЦ

Об уголовном деле, связанном с «Лексусом» Александра Боброва 0 В январе на заседании Тамбовской городской Думы в ходе обсуждения отчёта УМВД России по г. Тамбову о деятельности полиции на территории областного центра депутата заинтересовал вопрос расследования уголовного дела связанного с «Лексусом» Александра Боброва.

Существует высокий риск завоза и распространения инфекции в Тамбовской области 0 В прошлом году на фоне эпидемиологического неблагополучия в ряде стран Европейского региона отмечено осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью на территории Российской Федерации, в том числе в центральных районах страны, - сообщает Роспотребнадзор.

За один день в ДТП погибли три тамбовчанина 0 В Мордовском районе Тамбовской области 6 марта в столкновении "Газели" и "Lada Kalina" погибли водитель и пассажир легковушки.

Корью заразились 25 жителей Тамбовской области 0 В Тамбовской области зарегистрировано 25 случаев кори за 2018 год. Всего за год в 67 регионах России было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев кори.

Тамбовское зерно, а не муку будут продавать за рубеж 0 Как и в XIX веке тамбовское зерно, а не мука будет продаваться за рубеж. По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов.

В университете будут готовить животноводов и ветеринаров 0 Уже в этом году в Тамбовской области планируется оказание господдержки образовательным организациям для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехнии.

Три серебра и одна бронза на счету тамбовского пловца 0 Тамбовский пловец Ростислав Дзгоев представитель ДЮСШ №6 на двух соревнованиях в Калужской области по плаванию завоевал три серебра и одну бронзу.

Тамара Плетнева: «Чайковский тоже был... Он же больной и лечить его надо» 0 Депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов Тамара Плетнева приняла участие в программе «Познер» на «Первом канале». Депутат поделилась своим мнением о гомосексуалистах, что с ними надо делать, сексуальных домогательствах, абортах и РПЦ.

Депутат Артем Александров запустил видеоканал 0 Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров запустил свой канал на YouTube «Беседующий Александров».