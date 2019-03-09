|
|
В Тамбове прошли проводы зимы
Вчера в городском парке культуры и отдыха в Тамбове прошли широкие масленичные гулянья по проводу зимы. Тысячи горожан пришли проводить зиму, покушать традиционные блюда и повеселиться.
Праздничная программа в себя включала песни, танцы и всевозможные конкурсы. Маленьких гостей развлекали аниматоры. Продавались всевозможные сувениры ручной работы. По традиции кульминацией праздника стало сожжение чучела.
Фото: Дарья Шутова
|
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться
либо зайти на сайт под своим именем.
Вчера на площади Ленина в городе Тамбове произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулось два легковых автомобиля.
Вчера в городском парке культуры и отдыха в Тамбове прошли широкие масленичные гулянья по проводу зимы.
На этой неделе в Тамбове на базе Тамбовской областной научной библиотеки им. А. С. Пушкина пройдет проектно-аналитический семинар.
Арбитражный суд Тамбовской области по заявлению юридических лиц ввело в отношении Федерального государственного унитарного предприятия «Тамбовское» Федеральной службы исполнения наказаний, которое располагается в Кирсановском районе в пос. Садовый процедуру банкротства наблюдение.
Глава администрации Тамбовской области в апреле планирует дать старт второму сезону регионального управленческого конкурса «Лидеры Тамбовщины».
В Котовске порывом ветра поврежден "конек" кровли детского сада №16. Металлическая конструкция может упасть на детей. Фотографию в социальной сети разместили неравнодушные жители города.
По данным статистики среднемесячная заработная плата в Тамбовской области - 26 300 рублей.
На территории Тамбовской области будут организованы мобильные группы передвижной выставки копий работ выдающихся художников – Рафаэля, Рембрандта, Рубенса, Боттичелли, Айвазовского и других именитых авторов.
В Международный женский день около 100 членов «Молодой Гвардии Единой России» в Тамбове вышли на монстрацию ‑ массовую художественную акцию, чтобы поздравить тамбовчанок. Молодежные активисты партии «Единая Россия» прошли по Тамбову с оригинальными лозунгами и транспарантами, посвященными 8
Российская делегация во главе с председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым совершила официальный визит в Люксембург, где состоялись переговоры с руководством страны и бизнес сообществом.
7 марта с жителями дома по ул. Степана Разина, 8 встретился председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев, тема встречи планы Тамбовской Епархии РПЦ
В январе на заседании Тамбовской городской Думы в ходе обсуждения отчёта УМВД России по г. Тамбову о деятельности полиции на территории областного центра депутата заинтересовал вопрос расследования уголовного дела связанного с «Лексусом» Александра Боброва.
В прошлом году на фоне эпидемиологического неблагополучия в ряде стран Европейского региона отмечено осложнение эпидемиологической ситуации по заболеваемости корью на территории Российской Федерации, в том числе в центральных районах страны, - сообщает Роспотребнадзор.
В Мордовском районе Тамбовской области 6 марта в столкновении "Газели" и "Lada Kalina" погибли водитель и пассажир легковушки.
В Тамбовской области зарегистрировано 25 случаев кори за 2018 год. Всего за год в 67 регионах России было зарегистрировано более 2,5 тыс. случаев кори.
Как и в XIX веке тамбовское зерно, а не мука будет продаваться за рубеж. По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов.
Уже в этом году в Тамбовской области планируется оказание господдержки образовательным организациям для реализации проектов по подготовке специалистов в области ветеринарии и зоотехнии.
Тамбовский пловец Ростислав Дзгоев представитель ДЮСШ №6 на двух соревнованиях в Калужской области по плаванию завоевал три серебра и одну бронзу.
Депутат Государственной Думы ФС РФ всех созывов Тамара Плетнева приняла участие в программе «Познер» на «Первом канале». Депутат поделилась своим мнением о гомосексуалистах, что с ними надо делать, сексуальных домогательствах, абортах и РПЦ.
Депутат Тамбовской городской Думы Артём Александров запустил свой канал на YouTube «Беседующий Александров».
По оценкам ведущего российского центра, специализирующегося в сфере политического консалтинга и социологических исследований Фонда «Петербургская политика» рейтинг социально-политической стабильности в Тамбовской области в феврале снизился.