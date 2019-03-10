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Теперь стадион «Спартак» с подогревом
Продолжаются масштабные работы по реконструкции стадиона «Спартак» в городе Тамбове. В рамках подготовки к домашним матчам футбольной команды «Тамбов» был включен подогрев поля. Системы работают в штатном режиме. За четыре дня уже появилась зеленая травка на поле. Реконструкция стадиона "Спартак" началась в 2017 году.
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