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Повар из Тамбова выиграла автомобиль
Сегодня, 08:21
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Ольга Ермакова из Тамбова стала победителем лотереи «Русское лото» - выиграла автомобиль. Билет Ольга купила в преддверии 8 марта и ей улыбнулась удача.
«О победе мне рассказала мама, которая следила за ходом розыгрыша по телевизору. Она говорит, мы что-то выиграли, но точную сумму от волнения не поняла», - вспоминает Ольга Ермакова.
По профессии Ольга повар, у нее действует собственное заведение общественного питания, занимающееся поставкой комплексных обедов.
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