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Лишь за сутки было оштрафовано 25 пешеходов
Сегодня, 11:09
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Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие сутки за нарушение правил перехода проезжей части оштрафованы 25 пешеходов. Кроме того, за нарушения иных правил дорожного движения, задержаны 8 подозреваемых в совершении правонарушений, в том числе за повторное управление автомобилем в нетрезвом состоянии.
В целом сотрудниками пресечено 169 нарушений правил дорожного движения.
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