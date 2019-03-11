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» » «Постоянные драки, шум. Паркуясь, они уродуют клумбы», - жители об общепите по Астраханской

«Постоянные драки, шум. Паркуясь, они уродуют клумбы», - жители об общепите по Астраханской

Сегодня, 21:02
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Не первый месяц жители города Тамбова, проживающие по ул. Астраханская, 5 пытаются решить проблему, связанную с деятельностью общепита. Заведение располагается на первом этаже жилого дома и занимается реализацией алкогольной продукции, в том числе продает пенные напитки.

«Постоянные драки, шум. Паркуясь, они уродуют клумбы, от кафе не отъезжает полиция, там постоянно какие-то инциденты», — рассказал LifeTambov.ru житель Астраханской, 5 Юрий.

Органы местного самоуправления, прокуратура, Роспотребнадзор и другие инстанции на обращения депутата городской Думы отвечают отписками, что подобные питейные заведения могут располагаться в жилых домах. «Это повсеместная проблема, в отдельных местах города после изнурительной работы удалось прикрыть деятельность аналогичных пивнушек, но не все так просто. С юридической точки зрения запретов нет, но мы понимаем, какой контингент там обслуживается и днем и ночью, вопрос нужно решать на законодательном уровне. С одной стороны есть запрет на реализацию алкогольной продукции в ночное время, с другой стороны активно работают подобные заведения. Вот хостелы в жилых домах запретили размещать, хотя вопрос спорный и здесь также можно поступить», - считает депутат Артем Александров.
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«Постоянные драки, шум. Паркуясь, они уродуют клумбы», - жители об общепите по Астраханской

Сегодня, 21:02
0
Не первый месяц жители города Тамбова, проживающие по ул. Астраханская, 5 пытаются решить проблему, связанную с деятельностью общепита. Заведение располагается на первом этаже жилого дома и занимается реализацией алкогольной продукции, в том числе продает пенные напитки.

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