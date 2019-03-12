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Около Олимпийского парка возведу новый жилой район
Сегодня, 12:39
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Непосредственно около Олимпийского парка в районе улиц Селезневская, Пахотная и Сабуровская в городе Тамбове планируют построить новый микрорайон - девять 17-этажных жилых домов. Жилой микрорайон планируют расположить на территории, где раньше располагался парк «Зеленхоза» на участке площадью 6 га. На территории микрорайона планируется размещение двух детских садов на 225 человек/
Ранее частично территорию Олимпийского парка жилыми домами планировала застроить «Строительная компания «Жупиков».
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