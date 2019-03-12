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» » ТВРЗ представил модернизированные плацкартные вагоны

ТВРЗ представил модернизированные плацкартные вагоны

Сегодня, 12:52
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ТВРЗ представил модернизированные плацкартные вагоны Тамбовский вагоноремонтный завод представил новые модернизированные плацкартные вагоны на базе вагонов 826 модели. «Проект позволяет обычным плацкартным вагонам, проходящим капремонт на тамбовском или воронежском вагоноремонтных заводах, пройти модернизацию и полностью изменить интерьер», — заявил директор «Вагонреммаша» Павел Долгов.

Новый тип плацкартных вагонов оборудован так называемыми индивидуальными капсулами со шторами для организации личного пространства, розетками с USB-разъемами, индивидуальными столиками с подстаканниками.

Фото Михаил Карасев
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