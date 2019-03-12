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ТВРЗ представил модернизированные плацкартные вагоны
Сегодня, 12:52
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Тамбовский вагоноремонтный завод представил новые модернизированные плацкартные вагоны на базе вагонов 826 модели. «Проект позволяет обычным плацкартным вагонам, проходящим капремонт на тамбовском или воронежском вагоноремонтных заводах, пройти модернизацию и полностью изменить интерьер», — заявил директор «Вагонреммаша» Павел Долгов.
Новый тип плацкартных вагонов оборудован так называемыми индивидуальными капсулами со шторами для организации личного пространства, розетками с USB-разъемами, индивидуальными столиками с подстаканниками.
Фото Михаил Карасев
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