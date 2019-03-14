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В Тамбове могут приостановить деятельность торговых центров «Улей» и «Башня»
Сегодня, 07:42
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На днях в администрации Тамбовской области прошло заседание антитеррористической комиссии. Один из основных вопросов – обеспечение безопасности граждан в местах массового пребывания граждан. В результате проверок было выявлено, что не все владельцы торговых центров выполняют требования действующего законодательства в данной сфере. В частности в крупнейших торговых центрах – «Улей» и «Башня» не соблюдаются требования антитеррористической защищенности.
Для решения вопросов в рамках антитеррористической безопасности необходимо проведение комплекса мероприятий по устранению нарушений. При этом владелец торгового центра «Башня» не хочет на три месяца закрывать центр, ведь сразу 100 арендаторов потеряют свои торговые точки.
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