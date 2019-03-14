При строительстве школы в Мичуринске выявлено недостатков на 33 млн. рублей 0 «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Квадр» о взыскании стоимости расходов на устранение недостатков работ по договору по строительству общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Мичуринске Тамбовской области в

Жители Тамбова считают установку в сквере памятника Рябову преждевременным 0 В конце февраля депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение об установке на территории сквера в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей памятника учителю Николаю Рябову.

Директор «Дома молодёжи» подал в суд на администрацию города 0 Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, подал в суд на администрацию города Тамбова, считая свое увольнение незаконным.

Депутаты единогласно одобрили отставку Сергея Чеботарева 0 Сегодня, 15 марта, депутаты рассмотрели заявление главы города Тамбова Сергея Чеботарева о досрочном сложении полномочий по собственному желанию с 18 марта.

В Тамбове две «Toyota Camry» попали в ДТП 0 В Тамбове на Рассказовском шоссе 14 марта столкнулись две «Toyota Camry». Мужчина 1994 года рождения «догнал» автомобиль, которым управлял мужчина 1979 года рождения.

Глава Тамбова потерял позиции в рейтинге Медиалогии 0 Глава Тамбова Сергей Чеботарев занял 13 место, потеряв 7 позиций в рейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО в феврале, сообщает Медиалогия.

Износ магистральных коллекторов Тамбова составляет 87% 0 Износ магистральных коллекторов Тамбова, общая протяженность которых превышает 500 км, составляет 87%, износ очистных сооружений – больше 60%.

В Сосновском районе замерзающего мужчину спасли из снежной западни 0 В Сосновском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из заснеженного леса.

В Тамбовской области стабильная ситуация с прохождением паводка 0 В Тамбовской области стабильная ситуация с прохождением паводка. Не отмечается экстремальных ситуаций, в этой связи не проводится аварийный сброс воды на прудах и водохранилищах.

ТВРЗ представил модернизированные плацкартные вагоны 0 Тамбовский вагоноремонтный завод представил новые модернизированные плацкартные вагоны на базе вагонов 826 модели.

Около Олимпийского парка возведут новый жилой район 0 Непосредственно около Олимпийского парка в районе улиц Селезневская, Пахотная и Сабуровская в городе Тамбове планируют построить новый микрорайон - девять 17-этажных жилых домов.

Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма 0 В Тамбове на стадионе в парке «Дружба» 15 марта состоится «Крымский забег» или «Ночная лыжная гонка».

Тамбовщина получит господдержку на 9 млрд рублей 0 Общий объем господдержки из федерального бюджета в этом году для Тамбовской области составит более 9,1 млрд рублей, что на 6 процентов больше, чем в 2018 году.

«Постоянные драки, шум. Паркуясь, они уродуют клумбы», - жители об общепите по Астраханской 0 Не первый месяц жители города Тамбова, проживающие по ул. Астраханская, 5 пытаются решить проблему, связанную с деятельностью общепита. Заведение располагается на первом этаже жилого дома и занимается реализацией алкогольной продукции, в том числе продает пенные напитки.

Пенсионерка погибла в ДТП в Тамбовском районе 0 В Тамбовском районе 13 марта в ДТП на 6-м километре автодороги «Южный обход» погибла пенсионерка, которая находилась в автомобиле ВАЗ-2104.

Посевные площади в Тамбовской области увеличатся 0 В 2019 году в Тамбовской области посевные площади увеличатся на 72,7 тысячи гектара и составят более 1 миллиона 786 тысяч гектаров.

Лишь за сутки было оштрафовано 25 пешеходов 0 Сотрудниками Госавтоинспекции за прошедшие сутки за нарушение правил перехода проезжей части оштрафованы 25 пешеходов.

Высокопреосвященнейшеному Владыке Феодосию присвоили докторскую степень 0 Митрополит Тамбовский и Рассказовский Феодосий успешно защитил докторскую диссертацию на тему «Преобразования в духовных учебных заведениях Русской Православной Церкви с 1884 по 1918 год».

Новый плацкартный вагон будет курсировать между Москвой и Ростовом 0 В Тамбове представили новый плацкартный вагон, который прошел испытания и сертификацию. Интерьер вагона полностью отличается от привычных плацкартных вагонов.