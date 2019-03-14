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Директор «Дома молодёжи» подал в суд на администрацию города
Сегодня, 07:52
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Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, подал в суд на администрацию города Тамбова, считая свое увольнение незаконным. Судебное разбирательство состоится на следующей неделе.
Кроме того, Илья Андреев направил обращения в Генеральную прокуратуру РФ и в прокуратуру Тамбовской области, в Государственную инспекцию труда в Тамбовской области и в Администрацию Президента РФ.
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