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Жители Тамбова считают установку в сквере памятника Рябову преждевременным
Сегодня, 08:17
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В конце февраля депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение об установке на территории сквера в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей памятника учителю Николаю Рябову. В тоже время местные жители, проживающие в многоквартирных домах, непосредственно прилегающих к скверу, считают данное решение преждевременным.
По мнению горожан, прежде чем принимать подобные решения необходимо посоветоваться с местными жителями, оптимальным местом расположением памятника будет территория образовательного учреждения - МАОУ «Лицей № 28 имени Н.А. Рябова». В качестве альтернативного варианта жители жилых домов по ул. Чичканова предлагают разместить на территории сквера объект монументального искусства, посвященный хоккейной коробки, которая ранее действовала на месте современного сквера. Таким образом, будет увековечена память спортсменов, которые начинали свою карьеру с дворовых хоккейных коробок. В адрес руководителей города Тамбова от имени горожан подготовлены соответствующие обращения.
Николай Андреевич Рябов был заслуженным учителем РФ, четырежды лауреатом премии Сороса. В настоящее время Фонд Сороса, основанный американским миллиардером Джорджем Соросом, признали в России нежелательной организацией.
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