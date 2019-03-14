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Планируют ли размещать в Тамбовской области отходы из соседних регионов?
На обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по вопросу проводятся ли переговоры по вопросу возможного размещения на территории Тамбовской области твердых коммунальных отходов из других субъектов РФ, поступил ответ. Управление ТЭК и ЖКХ области отмечает, что действующей территориальной схемой это не предусмотрено и подобные работы не проводятся.
«В любом случае нельзя допустить размещение на территории Тамбовской области отходов из других субъектов РФ, сегодня или через несколько лет, поскольку это усугубит экологические проблемы региона, а для жителей отдельных населенных пунктов создаст невыносимые условия для жизни», - считает депутат Артем Александров.
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