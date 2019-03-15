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Митинг в защиту прав граждан состоится 23 марта
Сегодня, 06:48
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23 марта в 11.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове состоится митинг организованный региональным отделением КПРФ. Как отмечают организаторы, на митинге планируется рассмотреть широкий спектр вопросов, которые касаются практически каждого: рост цен и тарифов на услуги ЖКХ, мусорная и пенсионная реформа, да и в целом ухудшение уровня жизни населения. Отдельная тема будет посвящена планам Тамбовской Епархии РПЦ, в том числе в рамках переименования городских улиц.
«Изначально мы планировали митинг у памятника Зои Космодемьянской. Но власти, вместо выстраивания диалога с населением, поступательного решения проблем, любят под надуманными предлогами штамповать отказы, якобы, все городские площадки заняты другими публичными мероприятиями», - отмечает один из организаторов.
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