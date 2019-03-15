В Тамбовской области опрокинулся пассажирский автобус 0 На трассе «Р-22» в Сампурском районе Тамбовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, который опрокинулся.

В Тамбове предлагают досрочно объявить выборы городской Думы 0 Досрочная отставка главы города Тамбова Сергея Чеботарева усилила кризис власти в областном центре. Как отмечают эксперты подобная ситуация приводит к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между органами власти и жителям областного центра.

Митинг в защиту прав граждан состоится 23 марта 0 23 марта в 11.00 в Рассказовском сквере в городе Тамбове состоится митинг организованный региональным отделением КПРФ.

В Тамбове произошло лобовое столкновение – грузовика и крана 0 Вчера в Тамбове в районе остановки общественного транспорта «ТЭЦ» произошло лобовое столкновение - грузовика и крана.

В 2018 году тамбовчанам выпустили больше миллиона платежных карт 0 За 2018 год в Тамбовской области на 43,8% увеличилось количество операций по безналичной оплате товаров и услуг. Всего за 12 месяцев было проведено 91,1 млн таких операций на общую сумму 62,3 млрд рублей.

Группа «Северный флот» в августе выступит в Тамбове 0 Группа «Северный флот» выступит на фестивале «Чернозем». Это 15-й участник фестиваля, который уже объявлен. Ранее выступления в Тамбове анонсировали группы Louna, «Княzz», «Алиса», «Пикник», «Температура Тела», F.P.G., Гарик Сукачёв, Вадим Самойлов.

Планируют ли размещать в Тамбовской области отходы из соседних регионов? 0 На обращение депутата Тамбовской городской Думы Артема Александрова в адрес главы администрации Тамбовской области Александра Никитина по вопросу проводятся ли переговоры по вопросу возможного размещения на территории Тамбовской области твердых коммунальных отходов из других субъектов РФ, поступил

При строительстве школы в Мичуринске выявлено недостатков на 33 млн. рублей 0 «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию Тамбовской области» обратилось в Арбитражный суд с исковым заявлением к ООО «Квадр» о взыскании стоимости расходов на устранение недостатков работ по договору по строительству общеобразовательной школы на 1275 мест в г. Мичуринске Тамбовской области в

Жители Тамбова считают установку в сквере памятника Рябову преждевременным 0 В конце февраля депутаты Тамбовской городской Думы приняли решение об установке на территории сквера в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей памятника учителю Николаю Рябову.

Экс-директор «Дома молодёжи» подал в суд на администрацию города 0 Директор «Дома молодежи» Илья Андреев, которого уволили с должности на основании материалов проверки Контрольно-счетной палаты города Тамбова, подал в суд на администрацию города Тамбова, считая свое увольнение незаконным.

Депутаты единогласно одобрили отставку Сергея Чеботарева 0 Сегодня, 15 марта, депутаты рассмотрели заявление главы города Тамбова Сергея Чеботарева о досрочном сложении полномочий по собственному желанию с 18 марта.

В Тамбове две «Toyota Camry» попали в ДТП 0 В Тамбове на Рассказовском шоссе 14 марта столкнулись две «Toyota Camry». Мужчина 1994 года рождения «догнал» автомобиль, которым управлял мужчина 1979 года рождения.

Глава Тамбова потерял позиции в рейтинге Медиалогии 0 Глава Тамбова Сергей Чеботарев занял 13 место, потеряв 7 позиций в рейтинге первых лиц столиц субъектов ЦФО в феврале, сообщает Медиалогия.

Износ магистральных коллекторов Тамбова составляет 87% 0 Износ магистральных коллекторов Тамбова, общая протяженность которых превышает 500 км, составляет 87%, износ очистных сооружений – больше 60%.

В Сосновском районе замерзающего мужчину спасли из снежной западни 0 В Сосновском районе сотрудники Госавтоинспекции помогли водителю выбраться из заснеженного леса.

В Тамбовской области стабильная ситуация с прохождением паводка 0 В Тамбовской области стабильная ситуация с прохождением паводка. Не отмечается экстремальных ситуаций, в этой связи не проводится аварийный сброс воды на прудах и водохранилищах.

ТВРЗ представил модернизированные плацкартные вагоны 0 Тамбовский вагоноремонтный завод представил новые модернизированные плацкартные вагоны на базе вагонов 826 модели.

Около Олимпийского парка возведут новый жилой район 0 Непосредственно около Олимпийского парка в районе улиц Селезневская, Пахотная и Сабуровская в городе Тамбове планируют построить новый микрорайон - девять 17-этажных жилых домов.

Тамбов проведет лыжный «Крымский забег» в честь возвращения Крыма 0 В Тамбове на стадионе в парке «Дружба» 15 марта состоится «Крымский забег» или «Ночная лыжная гонка».