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» » На фестиваль крымско-татарской пришло несколько тысяч человек

На фестиваль крымско-татарской пришло несколько тысяч человек

Вчера, 14:40
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На фестиваль крымско-татарской пришло несколько тысяч человек На площади «Музыки» на набережной в Тамбове прошел фестиваль крымско-татарской кухни. На огне был приготовлен плов и сочный шашлык, за весь фестиваль ушло почти 15 кг блюда. На ура шла конская колбаса, приготовленная по-домашнему татарскому рецепту.

Заместитель председателя Тамбовской областной Думы Ирина Тен, посетившая фестиваль, отметила, что за 5 лет с момента присоединения к России в Крыму было сделано очень многое в рамках развития полуострова.
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