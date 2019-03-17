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В Тамбовской области было задержано 42 преступника
В рамках масштабного мероприятия правоохранительных органов Тамбовской области при содействии сотрудников из других регионов – «Розыск» на прошлой неделе было задержано 42 преступника. Один из преступников совершил 5 краж на территории региона - в Тамбове, Котовске и Моршанске. Кроме того, полицейские нашли 6 человек, которых считались без вести пропавшими.
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