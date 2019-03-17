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Жители ул. Володарского – прежде чем принимать решения спросите наше мнение
Сегодня, 07:10
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В Тамбове увеличивается количество горожан, которые высказывают скепсис насчет установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей.
«Мы не против монументальных объектов, но прежде чем принимать то или иное решение пусть депутаты городской Думы с нами посоветуются. Должен соблюдаться принцип согласования всех вопросов с горожанами, а не ставить нас перед фактом. Мы только отстояли территорию в районе сквера от застройки и теперь просим провести широкие публичные слушания по вопросу установки какого-либо объекта монументального искусства в нашем сквере», - заявляют жители по ул. Володарского. Ранее с подобной позицией выступили жильцы домом по ул. Чичканова.
Депутаты городской Думы Артем Александров и Альберт Дорожкин считают, что оптимальным местом для памятника может статья территория 28 лицея, который носит имя Николая Рябова.
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