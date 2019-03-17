Охранной зоной не предусмотрено возведение 12-этажки на месте интендантства Комментариев: 0



«Целью проекта является размещение на вышеуказанной территории на месте двухэтажного жилого дома и одноэтажного жилого дома с хозяйственными постройками жилого дома переменной этажности (4-12 этажей) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения», - говорится в проектной документации.



В рамках развития территории было уничтожено здание комиссариатской комиссии/интендантства в Тамбове по ул. Советская, 107, как раз в документах речь идет о двухэтажном жилом доме. Кстати в 1992 году дом был поставлен на охрану по согласованию с Министерством культуры РФ. Против сноса самого старого здания в городе Тамбове выступали общественники, считая его ценным архитектурным объектом.



При этом не совсем непонятно как можно возводить подобный масштабный объект в охранной зоне. Согласно позиции управления по государственной охране объектов культурного наследия на письмо руководителя историко-экологической группы «Спасем Студенец» Александра Архипова строительство 12-этажного здания в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Мост через р. Студенец по ул. Советская» по ул. Советская, 107 не предусмотрено. Кроме того по данной ситуации градозащитники обратиться в органы прокуратуры. Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области издало приказ о подготовке проекта межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории в границах улиц: Московская, Советская, Студенецкая Набережная в городе Тамбове. ООО «Технострой» было рекомендовано обеспечить подготовку проекта межевания данной территории.«Целью проекта является размещение на вышеуказанной территории на месте двухэтажного жилого дома и одноэтажного жилого дома с хозяйственными постройками жилого дома переменной этажности (4-12 этажей) со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения», - говорится в проектной документации.В рамках развития территории было уничтожено здание комиссариатской комиссии/интендантства в Тамбове по ул. Советская, 107, как раз в документах речь идет о двухэтажном жилом доме. Кстати в 1992 году дом был поставлен на охрану по согласованию с Министерством культуры РФ. Против сноса самого старого здания в городе Тамбове выступали общественники, считая его ценным архитектурным объектом.При этом не совсем непонятно как можно возводить подобный масштабный объект в охранной зоне. Согласно позиции управления по государственной охране объектов культурного наследия на письмо руководителя историко-экологической группы «Спасем Студенец» Александра Архипова строительство 12-этажного здания в защитной зоне объекта культурного наследия регионального значения «Мост через р. Студенец по ул. Советская» по ул. Советская, 107 не предусмотрено. Кроме того по данной ситуации градозащитники обратиться в органы прокуратуры.



