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Пенсионная реформа увеличивает число безработных
Сегодня, 07:49
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Согласно данным исследования РИА «Рейтинг в Тамбовской области уровень безработицы составляет 4%. По оценкам экспертов увеличение количества безработных связано, в том числе с пенсионной реформой. «С каждым годом всё больше растёт армия безработных, и она будет пополняться сотнями тысяч, в т.ч. за счёт так называемых предпенсионеров, как их сейчас модно называть. Это те лица, от которых будут избавляться работодатели, многие из них не доживут до заслуженного отдыха, но власти считают, что всё в порядке», - заявил в конце 2018 года депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров.
Кстати влияние пенсионной реформы на рост безработицы не отрицают и государственные органы власти. «В первую очередь, наметилась тенденция увеличения лиц предпенсионного возраста, которым по новому законодательству выплачивается пособие по безработице в максимальном размере при наличии определенного стажа», — заявила первый заместитель начальника управления труда и занятости населения Тамбовской области Татьяна Гансиор, передает ТАСС.
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