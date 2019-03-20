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Зять Тамары Плетневы фигурант уголовного дела
Сегодня, 08:49
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В федеральных СМИ «Электронная газета «Век» опубликована статья «Как из аграриев Ершовых масло выдавливали» про уголовное дело возбужденным следственным управлением СКР по Тамбовской области в 2017 г. по ст. 159 ч.4 (мошенничество) и ст.199 ч. 4 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ в отношении ООО «Уваровский маслозавод-элеватор». Уголовное дело было возбуждено по факту многомиллионной неуплаты налогов. ИФНС №3 Рассказовского района Тамбовской области предъявило маслобойному заводу 144 миллиона 366 тысяч 931 рубль недоимки.
Учредителем компании Уваровский маслозавод-элеватор выступал Михаил Ершов зять члена ЦК КПРФ, председателя комитета по делам семьи, женщин и детей Госдумы Тамары Плетневой. В настоящее время маслозавод в стадии банкротства.
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