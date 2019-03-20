В центре Тамбова в ДТП пострадали две пассажирки иномарок 0 В Тамбове 22 марта на улице Советской водитель автомобиля «Тойота Королла», совершая поворот налево, столкнулся с «Форд Фокус». В результате ДТП травмы получили две женщины.

Начата доследственная проверка по факту смерти студентки 0 Начата доследственная проверка по факту смерти студентки педагогического колледжа.

Тамбовский суд вынес приговор по убийству водителя грузовика 0 Виновные в разбойном нападении и убийстве водителя большегруза в Тамбовской области получили длительные сроки лишения свободы.

Зять Тамары Плетневы фигурант уголовного дела 0 В федеральных СМИ «Электронная газета «Век» опубликована статья «Как из аграриев Ершовых масло выдавливали» про уголовное дело возбужденным следственным управлением СКР по Тамбовской области в 2017 г. по ст. 159 ч.4 (мошенничество) и ст.199 ч. 4 (уклонение от уплаты налогов) УК РФ в отношении ООО

Вклады тамбовчан превышают кредиты на 15,2 млрд рублей 0 Вклады жителей Тамбовской области в январе 2019 года увеличились на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее и составили 91,8 млрд рублей. Сбережения населения на 15,2 млрд рублей превысили ссудную задолженность тамбовчан перед банками.

Мичуринский завод "Прогресс" сделал искусственное сердце 0 Мичуринский завод "Прогресс" освоил производство искусственных сердец. Насос заменяет отказавшую мышцу, позволяя пациенту дожить до пересадки органа.

В Тамбове на Киквидзе нашли труп студентки 0 В Тамбове нашли мертвой пропавшую два дня назад девушку. 20-летняя студентка педагогического колледжа Елена Костина пропала 19 марта, она вышла из дома утром, но в колледже не появилась и домой не вернулась.

В Тамбове в ДТП пострадала женщина 0 В Тамбове 20 марта в столкновении автомобилей Kia Rio и ВАЗ-2110 пострадала женщина 1984 года.

В Ржаксинском районе отменили школьный автобус 0 Глава Ржаксинского района Николай Козадаев распорядился прекратить доставку детей в школу на автобусе из деревень Изобилино и Александровка. О ситуации рассказала мама одного из учеников филиала Ржаксинской СОШ №2 имени Г.А. Понаморева Елена Аистова.

В Липецке отменили концерт оппозиционных рокеров 0 Концерт группы "Элизиум" в Липецке состоится несмотря на отмену планировавшегося концерта на площадке КРК «Мегаполис».

ФК "Тамбов" потребует огромных денег на РФПЛ 0 Задолго до завершения первенства ФНЛ понятно, что ФК "Тамбов", идущий на первом месте в чемпионате, потребует огромных средств для "поддержания штанов" в РФПЛ. Потянет ли одна из беднейших областей в ЦФО такое обременение?

В Тамбове отремонтируют дороги на девяти улицах 0 В Тамбовской области в 2019 году будет отремонтировано более 32 километров автодорог. На эти цели направят 613 миллионов рублей.

Тамбовчане не понимают необходимости валидаторов 0 В Тамбовской области с 1 марта доступна оплата проезда в общественном транспорте банковскими и социальными транспортными картами. Но многие пользователи общественного транспорта выражают недовольство.

В Мичуринске в ДТП пострадала женщина 0 В Мичуринске 19 марта водитель автомобиля «Лада Приора» сбил женщину.

Движением по мосту через Студенец могут перекрыть 0 Состояние моста через реку Студенец на участке от улицы Октябрьская до Студенецкая Набережная в городе Тамбове продолжает ухудшаться, несмотря на то, что по мосту ограничили проезд большегрузов и пассажирского транспорта.

Пенсионная реформа увеличивает число безработных 0 Согласно данным исследования РИА «Рейтинг в Тамбовской области уровень безработицы составляет 4%.

Охранной зоной не предусмотрено возведение 12-этажки на месте интендантства 0 Управление градостроительства и архитектуры Тамбовской области издало приказ о подготовке проекта межевания территории в виде отдельного документа, подготовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки территории в границах улиц: Московская, Советская, Студенецкая Набережная в городе

В Тамбове ищут водителя, который сбил пешехода 0 В Тамбове вечером 18 марта на улице Гастелло неизвестный водитель, сбил мужчину 1956 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Почти бесплатное ГБО на автомобиль 0 Перевод частных автомобилей россиян на газомоторное топливо (метан) будет субсидироваться государством. Автомобилисты смогут получить 27 тысяч рублей при переводе на ГБО легкового автомобиля.