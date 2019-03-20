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Начата доследственная проверка по факту смерти студентки
Начата доследственная проверка по факту смерти студентки педагогического колледжа. Вчера мужчина обнаружил тело студентки в районе улицы Киквидзе в городе Тамбове. Следов насильственной смерти обнаружено не было.
Девушка пропала на прошлой неделе 19 марта, родственники обратились в правоохранительные органы.
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Начата доследственная проверка по факту смерти студентки педагогического колледжа.
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