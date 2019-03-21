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В районе драмтеатра сократили количество мест для парковки автомобилей
На днях в районе драматического театра на ул. Интернациональная в городе Тамбове установили дорожные знаки «Остановка запрещена». Ранее на этом участке дороги автомобилисты парковали свои автомобили. Ограничение действует от кукольного театра и до пешеходного перехода рядом с драматическим театром.
Фото – онлайнтамбов
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