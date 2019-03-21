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Депутаты гордумы в очередной раз себя премировали
Сегодня, 07:56
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На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы среди прочего в честь 25-летия Тамбовской городской Думы народные избранники приняли решение о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городе Тамбове. В этот список входят депутаты городской Думы от партии «Единая Россия», которые работают на постоянной основе.
Кстати, в конце прошлого года депутаты уже назначали себе премии, к примеру, председатель городской Думы получил в районе 200 тыс. руб.
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