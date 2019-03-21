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По типу бараков планируют строить жилье для детей сирот
Сегодня, 08:17
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В Тамбовской области в 2019 году для обеспечения жильем детей-сирот по типовым проектам планируют построить деревянные быстровозводимые дома. По мнению региональных чиновников, подобные проекты ускорять процесс предоставления жилья и значительным образом уменьшат их себестоимость.
«Нами сегодня разработан ряд проектов малоэтажного жилищного строительства. Подрядчики - тамбовские предприятия, специализирующиеся на деревянном домостроении, готовые строить четырех-восьмиквартирные двухэтажные дома", - заявил ТАСС вице-губернатор Арсен Габуев.
В тоже время эксперты считают, что данные планы не лучший вариант для детей сирот, поскольку проект напоминает обновленные бараки. Согласно справочнику барак - одно- или двухэтажное здание, предназначенное для проживания, как правило, деревянное, рассчитанное на короткий срок службы 10 - 20 лет.
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