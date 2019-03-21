Жители города потребовали распустить Тамбовскую городскую Думу Комментариев: 0



«Город Тамбов снова обезглавлен, на фоне отставки главы областного центра обострился кризис власти. Кадровая чехарда ведет к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между властью и населением. Депутаты не способы решить актуальные проблемы, которые лишь усугубляются, даже не могут избрать на весь срок главу города и сформировать дееспособную команду. Считаю необходимым досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу шестого созыва. Жители должны выбирать главу города, жители должны принимать ключевые решения. Пора горожанам взять власть в свои руки», - заявил на митинге депутат гордумы Артем Александров.



На митинге выступил руководитель регионального отделения КПРФ Андрей Жидков, призвавший участников акции к политической борьбы за смену власти и общественно-экономической формации. Сегодня в Тамбове в Рассказовском сквере состоялся митинг КПРФ под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!». Местные власти отказались согласовывать митинг на центральных площадках в городе, сославшись на то, что все места заняты другими публичными мероприятиями. Как сообщает корреспондент ИА Тамбов-информ, жители города потребовали распустить Тамбовскую городскую Думу, которая по их словам не способна решить управленческий кризис, которая принимает решения в разрез с интересами горожан.«Город Тамбов снова обезглавлен, на фоне отставки главы областного центра обострился кризис власти. Кадровая чехарда ведет к усилению социально-экономического кризиса, к потере рычагов управления, связи между властью и населением. Депутаты не способы решить актуальные проблемы, которые лишь усугубляются, даже не могут избрать на весь срок главу города и сформировать дееспособную команду. Считаю необходимым досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу шестого созыва. Жители должны выбирать главу города, жители должны принимать ключевые решения. Пора горожанам взять власть в свои руки», - заявил на митинге депутат гордумы Артем Александров.На митинге выступил руководитель регионального отделения КПРФ Андрей Жидков, призвавший участников акции к политической борьбы за смену власти и общественно-экономической формации.



