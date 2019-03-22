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В Тамбове построят поликлинику за 1,6 млрд. рублей
Сегодня, 07:00
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Уже в этом году на территории северной части города Тамбова планируют приступить к строительству новой поликлиники, которая сможет принимать до 840 пациентов в смену. Стоимость проекта 1,6 млрд. рублей. Средства будут выделены в рамках федерального проекта «Здравоохранение».
Ситуация в густонаселенной части города особенно сложная. Несколько небольших филиалов от поликлиник не могут обеспечить потребности всех жителей северной части города Тамбова. Нагрузка на медучреждения большая.
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