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» » В Тамбове построят поликлинику за 1,6 млрд. рублей

В Тамбове построят поликлинику за 1,6 млрд. рублей

Сегодня, 07:00
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Уже в этом году на территории северной части города Тамбова планируют приступить к строительству новой поликлиники, которая сможет принимать до 840 пациентов в смену. Стоимость проекта 1,6 млрд. рублей. Средства будут выделены в рамках федерального проекта «Здравоохранение».

Ситуация в густонаселенной части города особенно сложная. Несколько небольших филиалов от поликлиник не могут обеспечить потребности всех жителей северной части города Тамбова. Нагрузка на медучреждения большая.
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