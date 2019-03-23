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Тяжелобольные пациенты смогут получать лечение дома
Сегодня, 07:40
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В Тамбове прошла научно-практическая конференция по вопросам оказания паллиативной помощи. Паллиативная медицина – область здравоохранения, призванная улучшить качество жизни пациентов с различными формами хронических заболеваний преимущественно в терминальной стадии развития в ситуации, когда возможности специализированного лечения ограничены или исчерпаны.
В Тамбове действует хоспис, но он рассчитан всего на 12 койко-мест. При этом участники конференции отметили необходимость оказания паллиативной помощи по месту жительства больных. По мнению экспертов, смертельно больные пациенты смогут получать лечение дома, ничем не отличающееся от больничного.
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