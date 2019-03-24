|
Сегодня пройдет рейд по вопросам безопасности пешеходов
Сегодня, 07:47
Комментариев: 0
Версия для печати
Сегодня на территории Тамбовской области сотрудники ДПС проведут массовые профилактические мероприятия, направленные на безопасность пешеходов. В частности инспекторы будут нести службу на нерегулируемых пешеходных переходах на центральных улицах города, а также на опасных участках дорог.
Проблема наезда на пешеходов актуальна для региона, лишь с начала 2019 года зарегистрировано 34 наезда на пешеходов. Наибольшее количество ДТП зарегистрировано в областном центре.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.