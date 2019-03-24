В Тамбове разваливаются дороги, которые ещё на гарантии Комментариев: 0



Вопиющая ситуация сложилась на границе города Тамбова и Тамбовского района в микрорайоне «Солнечный». Тротуар на пересечение улиц Селезневская и Восточная автомобили используют для того чтобы проехать, поскольку участок дороги находится в аварийном состоянии.



«Необходимо совместно с администрацией Тамбовского района, наконец-то решить проблему с аварийным участком дороги на пересечение улиц Селезневская и Восточная, которая не решается в течение нескольких лет. Если нерадивая строительная организация второй год подряд отказывается от исполнения своих гарантийных обязательств, то нужно находить другие варианты решения проблемы», - считает депутат городской Думы Артем Александров, к которому обратились местные жители.



Несколько лет назад капитально была отремонтирована дорога по ул. Юрия Гагарина, которая в настоящее время пошла по швам. В асфальте трещины, занижены канализационные люки. В прошлом году был отремонтирован участок дороги по улице Лысогорская, которая также местами начала разрушаться.Вопиющая ситуация сложилась на границе города Тамбова и Тамбовского района в микрорайоне «Солнечный». Тротуар на пересечение улиц Селезневская и Восточная автомобили используют для того чтобы проехать, поскольку участок дороги находится в аварийном состоянии.«Необходимо совместно с администрацией Тамбовского района, наконец-то решить проблему с аварийным участком дороги на пересечение улиц Селезневская и Восточная, которая не решается в течение нескольких лет. Если нерадивая строительная организация второй год подряд отказывается от исполнения своих гарантийных обязательств, то нужно находить другие варианты решения проблемы», - считает депутат городской Думы Артем Александров, к которому обратились местные жители.



