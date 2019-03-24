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Жители Тамбова планируют организовать сбор подписей за досрочные выборы
Сегодня, 09:24
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На прошлой неделе жители города Тамбова начали кампанию по роспуску Тамбовской городской Думы, которая, по их мнению, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан. В настоящее время инициативная группа граждан ведет подготовку к сбору подписей за проведение досрочных выборов городской Думы.
Согласно федеральному законодательству полномочия представительного органа муниципального образования независимо от порядка его формирования могут быть прекращены досрочно. Жители считают, что их отстранили от принятия решений, выборов главы города, которого назначают депутаты. «Если мы в третий раз выходим на назначение главы города, значит, есть серьезные вопросы и к городской Думе шестого созыва, которая видимо, не способна решить управленческий кризис», - считаю сторонники досрочных выборов.
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