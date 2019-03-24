Новый рекорд по автокредитованию 0 В России доля кредитных автомобилей выросла с 54% в январе до 59% в феврале 2019 г., подсчитало Национальное бюро кредитных историй. Это новый рекорд.

Австрийцы смогут вкусить больше тамбовских продуктов 0 Тамбовская область способна продавать в Австрию сельхозпродукцию премиум класса, выращиваемую в самом экологически чистом регионе России. Об этом сообщили тамбовчане в ходе встречи с австрийской стороной, которая состоялась в Вене.

Жители Тамбовской области взяли в январе 565 ипотечных кредитов 0 За первый месяц 2019 года в Тамбовской области было выдано 565 ипотечных жилищных кредитов. Это в 1,2 раза больше, чем годом ранее. Общая сумма ипотечных кредитов составила 1 миллиард рублей, превысив показатель аналогичного периода 2018 года на 23,7%.

Тамбовская теплоэнергетическая компания: банкротство и уголовные дела 0 В отношении одного из сотрудников обанкротившейся «Тамбовской теплоэнергетической компании» (ТТК) возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»), а также по ч. 1 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями»).

В Уметском районе в поле убили женщину 0 В суд передано дело о жестоком убийстве 40-летней жительницы Уметского района. В совершении убийства подозревают 58-летнего мужчину.

Из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуирован завод «Комсомолец» 0 Портал lifetambov сообщает, что в Тамбове эвакуированы сотрудники завода «Комсомолец» из-за сообщения неизвестного о заложенной бомбе на предприятии.

В Тамбове пожилая женщина пострадала в ДТП на Мичуринской 0 В Тамбове вечером 25 марта на улице Мичуринской водитель автомобиля «Hyundai Accent» сбила женщину 1948 года рождения.

Жители Тамбова планируют организовать сбор подписей за досрочные выборы 0 На прошлой неделе жители города Тамбова начали кампанию по роспуску Тамбовской городской Думы, которая, по их мнению, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан.

В Тамбове разваливаются дороги, которые ещё на гарантии 0 Несколько лет назад капитально была отремонтирована дорога по ул. Юрия Гагарина, которая в настоящее время пошла по швам.

Сегодня пройдет рейд по вопросам безопасности пешеходов 0 Сегодня на территории Тамбовской области сотрудники ДПС проведут массовые профилактические мероприятия, направленные на безопасность пешеходов.

Ржаксинские родители школьников вынуждены самостоятельно возить детей в школу 0 История с прекращением доставки детей в одну из школ Ржаксинского района продолжает развиваться. Администрация Ржанскинского района достигла договорённости с родителями о самостоятельном подвозе детей к школе.

Заболеваемость корью в Тамбовской области выше среднероссийской 0 Заболеваемость корью в Тамбовской области на 28 процентов превышает среднероссийский показать за 2018 год. В прошлом году в Тамбовской области было выявлено 25 случаев кори.

В Мичуринске две недели не работает хлебозавод 0 ОАО «Мичуринский хлебозавод» сменит собственника, чтобы перезапустить производство и расплатиться по долгам по зарплате. 25 марта состоялась встреча городского руководства с директором предприятия Леонидом Павловским.

ФК «Тамбов» приближается к чемпионству 0 ФК «Тамбов» со счетом 1-0 обыграл на выезде подмосковный «Чертаново». Тамбовский клуб с 57 очками занимает первое место в чемпионате ФНЛ, опережая «Томь» на 6 очков.

В Тамбове водитель Lexus не уступил дорогу 0 В Тамбове 23 марта около девяти часов утра на улице Свободной в водитель автомобиля «Lexus LX» при повороте налево, столкнулся с отечественным автомобилем.

Тяжелобольные пациенты смогут получать лечение дома 0 В Тамбове прошла научно-практическая конференция по вопросам оказания паллиативной помощи.

В ближайшие годы власти планируют построить новый «Тамбов» 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Арсен Габуев в ходе пресс-конференции озвучил планы региональных властей по стимулированию масштабного жилищного строительства.

Жители Инжавинского района: «Пейте воду, но Вы держитесь?» 0 Жители Инжавинского района Тамбовской области бьют тревогу по вопросу качества водоснабжения рабочего поселка Инжавино.

В Тамбове построят поликлинику за 1,6 млрд. рублей 0 Уже в этом году на территории северной части города Тамбова планируют приступить к строительству новой поликлиники, которая сможет принимать до 840 пациентов в смену.

Жители города потребовали распустить Тамбовскую городскую Думу 0 Сегодня в Тамбове в Рассказовском сквере состоялся митинг КПРФ под лозунгом «Защитим социально-экономические права граждан!».