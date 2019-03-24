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Из-за сообщения о заложенной бомбе эвакуирован завод «Комсомолец»
Портал lifetambov сообщает, что в Тамбове эвакуированы сотрудники завода «Комсомолец» из-за сообщения неизвестного о заложенной бомбе на предприятии. На месте работают специалисты спецслужб. По словам горожан, улицу Советскую перекрыли.
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