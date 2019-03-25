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Поступило сообщение о минировании здания ТЦ «Ашан»
Вчера в Тамбове поступило второе сообщение о минировании объекта, в этот раз здания ТЦ «Ашан». Из гипермаркета эвакуировали всех посетителей и сотрудников. Аналогичный звонок поступил вчера утром, неизвестный сообщил о бомбе на территории завода «Комсомолец».
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