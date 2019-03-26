|
На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске
Сегодня, 06:31
Комментариев: 0
Версия для печати
27 марта состоялась 55-е заседание Тамбовской городской Думы. Особое бурное обсуждение вызвала тема досрочного роспуска Тамбовской городской Думы, которой требуют отдельные жители города Тамбова и представители КПРФ.
По мнению депутата Артема Александрова Тамбовская городская Дума шестого созыва, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан. «Руководство гордумы фактически даже не считается с мнением депутатов, нас превратили в статистов, которые должны нажимать правильные кнопочки, поскольку за нас уже решили. Предпоследнее заседание вообще прошло в нарушение регламента, мы узнали о повестке лишь в день заседания. Под этим предлогом был внесен в повестку заседания и вопрос о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городе Тамбове, хотя только в декабре мы принимали подобное решение. Но видимо, премий, в том числе руководству Думы мало не бывает», - отмечает депутат Артем Александров.
В свою очередь председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев обвинил Артема Александрова в нарушение правил депутатской этики и теперь депутата-коммуниста ожидает обсуждение на профильном комитете.
«Инсульты и инфаркты от таких заявлений неизбежны», - заявил Виктор Путинцев, характеризуя депутатскую деятельность Александрова, связанную с защитой прав и интересов граждан, в частности речь шла по планам Тамбовской Епархии РПЦ по ул. Степана Разина. Ранее митрополит Феодосий предложил губернатору переименовать улицу и расселить жилой дом по ул. Степана Разина.
Предложение жителей города Тамбова досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу, также не понравилось председателю гордумы, который предложил смутьяну покинуть состав представительного органа.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.