На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске Комментариев: 0



По мнению депутата Артема Александрова Тамбовская городская Дума шестого созыва, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан. «Руководство гордумы фактически даже не считается с мнением депутатов, нас превратили в статистов, которые должны нажимать правильные кнопочки, поскольку за нас уже решили. Предпоследнее заседание вообще прошло в нарушение регламента, мы узнали о повестке лишь в день заседания. Под этим предлогом был внесен в повестку заседания и вопрос о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городе Тамбове, хотя только в декабре мы принимали подобное решение. Но видимо, премий, в том числе руководству Думы мало не бывает», - отмечает депутат Артем Александров.



В свою очередь председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев обвинил Артема Александрова в нарушение правил депутатской этики и теперь депутата-коммуниста ожидает обсуждение на профильном комитете.



«Инсульты и инфаркты от таких заявлений неизбежны», - заявил Виктор Путинцев, характеризуя депутатскую деятельность Александрова, связанную с защитой прав и интересов граждан, в частности речь шла по планам Тамбовской Епархии РПЦ по ул. Степана Разина. Ранее митрополит Феодосий предложил губернатору переименовать улицу и расселить жилой дом по ул. Степана Разина.



Предложение жителей города Тамбова досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу, также не понравилось председателю гордумы, который предложил смутьяну покинуть состав представительного органа. 27 марта состоялась 55-е заседание Тамбовской городской Думы. Особое бурное обсуждение вызвала тема досрочного роспуска Тамбовской городской Думы, которой требуют отдельные жители города Тамбова и представители КПРФ.По мнению депутата Артема Александрова Тамбовская городская Дума шестого созыва, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан. «Руководство гордумы фактически даже не считается с мнением депутатов, нас превратили в статистов, которые должны нажимать правильные кнопочки, поскольку за нас уже решили. Предпоследнее заседание вообще прошло в нарушение регламента, мы узнали о повестке лишь в день заседания. Под этим предлогом был внесен в повестку заседания и вопрос о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городе Тамбове, хотя только в декабре мы принимали подобное решение. Но видимо, премий, в том числе руководству Думы мало не бывает», - отмечает депутат Артем Александров.В свою очередь председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев обвинил Артема Александрова в нарушение правил депутатской этики и теперь депутата-коммуниста ожидает обсуждение на профильном комитете.«Инсульты и инфаркты от таких заявлений неизбежны», - заявил Виктор Путинцев, характеризуя депутатскую деятельность Александрова, связанную с защитой прав и интересов граждан, в частности речь шла по планам Тамбовской Епархии РПЦ по ул. Степана Разина. Ранее митрополит Феодосий предложил губернатору переименовать улицу и расселить жилой дом по ул. Степана Разина.Предложение жителей города Тамбова досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу, также не понравилось председателю гордумы, который предложил смутьяну покинуть состав представительного органа.



