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» » На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске

На заседании гордумы депутаты обсудили предложение о самороспуске

Сегодня, 06:31
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27 марта состоялась 55-е заседание Тамбовской городской Думы. Особое бурное обсуждение вызвала тема досрочного роспуска Тамбовской городской Думы, которой требуют отдельные жители города Тамбова и представители КПРФ.

По мнению депутата Артема Александрова Тамбовская городская Дума шестого созыва, не в силах решить кризис власти в областном центре и принимает решения в разрез с интересами горожан. «Руководство гордумы фактически даже не считается с мнением депутатов, нас превратили в статистов, которые должны нажимать правильные кнопочки, поскольку за нас уже решили. Предпоследнее заседание вообще прошло в нарушение регламента, мы узнали о повестке лишь в день заседания. Под этим предлогом был внесен в повестку заседания и вопрос о единовременных премиях лицам, замещающим отдельные муниципальные должности в городе Тамбове, хотя только в декабре мы принимали подобное решение. Но видимо, премий, в том числе руководству Думы мало не бывает», - отмечает депутат Артем Александров.

В свою очередь председатель Тамбовской городской Думы Виктор Путинцев обвинил Артема Александрова в нарушение правил депутатской этики и теперь депутата-коммуниста ожидает обсуждение на профильном комитете.

«Инсульты и инфаркты от таких заявлений неизбежны», - заявил Виктор Путинцев, характеризуя депутатскую деятельность Александрова, связанную с защитой прав и интересов граждан, в частности речь шла по планам Тамбовской Епархии РПЦ по ул. Степана Разина. Ранее митрополит Феодосий предложил губернатору переименовать улицу и расселить жилой дом по ул. Степана Разина.

Предложение жителей города Тамбова досрочно распустить Тамбовскую городскую Думу, также не понравилось председателю гордумы, который предложил смутьяну покинуть состав представительного органа.
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Сегодня, 06:31
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27 марта состоялась 55-е заседание Тамбовской городской Думы. Особое бурное обсуждение вызвала тема досрочного роспуска Тамбовской городской Думы, которой требуют отдельные жители города Тамбова и представители КПРФ.

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