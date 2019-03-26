Жители требуют общественных обсуждений вопроса установки памятника Н. Рябову Комментариев: 0



Вопрос обсуждался на прошедшем заседании Тамбовской городской Думы. От имени жителей города, которые подписались под обращением, а это около 100 подписей депутат Артем Александров призвал руководство Думы и администрацию города встретится с местными жителями и с ними согласовать спорный вопрос. В качестве альтернативного варианта предлагается место около 28 лицея.



Первый заместитель председателя гордумы М.А. Подгорнова, которая в ответ на предложение организовать встречу с горожанами по вопросу установки памятника на территории сквера по ул. Володарского/Чичканова заявила следующее: «Артем Романович, не расшатываете эту ситуацию, чтобы к нам приехали из заграницы телевиденье, из Москвы и так далее…», мы всех приглашаем оценить дизайн будущего памятника. При этом речь идет не о дизайне монумента, а о его месте расположения. «Любое решение, которое касается горожан должно приниматься с учетом нашего мнения, а не как сейчас это происходит», - считают местные жители. В органы государственной власти и местного самоуправления продолжают поступать обращения от жителей города Тамбова по вопросу установки памятника Николаю Рябову в сквере в границах ул. Чичканова, Володарского, Рабочей. Основное требование горожан провести широкие общественные обсуждения данного вопроса и выбрать более подходящее для этого монумента место.Вопрос обсуждался на прошедшем заседании Тамбовской городской Думы. От имени жителей города, которые подписались под обращением, а это около 100 подписей депутат Артем Александров призвал руководство Думы и администрацию города встретится с местными жителями и с ними согласовать спорный вопрос. В качестве альтернативного варианта предлагается место около 28 лицея.Первый заместитель председателя гордумы М.А. Подгорнова, которая в ответ на предложение организовать встречу с горожанами по вопросу установки памятника на территории сквера по ул. Володарского/Чичканова заявила следующее: «Артем Романович, не расшатываете эту ситуацию, чтобы к нам приехали из заграницы телевиденье, из Москвы и так далее…», мы всех приглашаем оценить дизайн будущего памятника. При этом речь идет не о дизайне монумента, а о его месте расположения. «Любое решение, которое касается горожан должно приниматься с учетом нашего мнения, а не как сейчас это происходит», - считают местные жители.



